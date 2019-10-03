Son Dakika Haberleri: Kanas, kktc'ye götürülen eroini buldu
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Kanas, kktc'ye götürülen eroini buldu

50 dakika önce

MERSİN'de, özel eğitimli narkotik köpeği 'Kanas' ile yapılan aramada KKTC'ye götürülmek istenen 4 kilogram eroin ele geçirildi.

Kanas, kktc'ye götürülen eroini buldu, System.String[]
MERSİN'de, özel eğitimli narkotik köpeği 'Kanas' ile yapılan aramada KKTC'ye götürülmek istenen 4 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden getirilen uyuşturucunun KKTC'ye götürüleceği bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, zanlının H.İ. olduğunu tespit etti. Erdemli ilçesinden takibe alınan şüphelinin bulunduğu otomobil, Silifke Limanı girişinde durduruldu. Aramada kullanılan narkotik dedektör kepeği Kanas'ın tepki verdiği bagajda, gizli bölmeler içinde 1,5 kilogram eroin bulundu. 4 poşet içerisinde ele geçirilen eroine el konulurken, şüphelinin Erdemli'deki evinde de arama yapıldı. Evde de valiz içerisinde 2,5 kilogram eroin bulundu. Sorgusunun ardından adlieyeye sevk edilen H.İ., tutuklandı.


Narkotik, Mersin, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:00 Kaynak: DHA
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