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Kanat tüyleri kesilen "kara leylek" göç dönemine kadar Diyarbakır'ın misafiri - Son Dakika

Kanat tüyleri kesilen "kara leylek" göç dönemine kadar Diyarbakır'ın misafiri

29.09.2021 11:15
Kanat tüyleri kesilen

Göç yolunda kanat tüyleri kesildiği için uçma yetisini kaybeden ve Diyarbakır kırsalında bulunan "kara leylek" tedavi ve rehabilitasyon sürecinde kentte misafir edilecek.

Göç yolunda kanat tüyleri kesildiği için uçma yetisini kaybeden ve Diyarbakır kırsalında bulunan "kara leylek" tedavi ve rehabilitasyon sürecinde kentte misafir edilecek.

Dicle Vadisi'nde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Diyarbakır'da, ülkede nadir görülen kara leyleğe (Ciconia nigra) rastlandı.

Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da popülasyonu daha fazla olan fakat Türkiye'de nadir de olsa insanlardan izole yerlerde yuva kuran kara leylek, Diyarbakır kırsalında vatandaşlar tarafından bulundu.

Uçamayan kara leylek Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Birileri tarafından kanat tüylerinin kesilmesi nedeniyle uçamadığı tespit edilen kara leyleğin Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisine başlandı.

Burada, yenilenmesi için kesilen tüyleri çekilen kara leyleğin bakımı ve beslenmesi uzman ekiplerce yapılıyor.

Kara leylek kış aylarını kentte tedavi ve rehabilitasyon süreciyle geçirerek, göç döneminde doğaya salınacak.

"Tüyleri kesildiği için uçma yetisini belirli bir süre sağlayamayacak"

Merkez müdürü Doç Dr. Semih Altan, bir yıldır hizmet verdikleri merkezde bu süreçte 300'e yakın yaban hayvanının tedavisini ve rehabilitasyonunu gerçekleştirdiklerini, merkez olarak farklı türlere de ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Yaşam alanlarında doğal koşullar ya da insan eliyle zarar gören hayvanların getirildiği merkezde kanatlı türlerin yoğunlukta olduğunu dile getiren Altan, "Merkezimize getirilen bir kara leylek var. Normalde karşılaştığımız bir tür değil. Normalde beyaz leylekleri misafir ediyoruz. Kara leylek göç esnasında farklı amaçlarla tüyleri kesildiği için uçma yetisini belirli bir süre sağlayamayacak." dedi.

Altan, leyleği merkezde misafir ettiklerini dile getirerek, bu sürecin nisan ayına kadar sürebileceğini aktardı.

Kara leyleğin güvende hissetmesi için tedbir alındı

"Özel bir tür olduğu için yaşam ortamını, beslenme şeklini ekologlarımızla araştırarak, onu misafir edeceğiz." diyen Altan, kara leyleklerin tür olarak beyaz leyleklere göre daha ürkek olduğunu belirtti.

Altan, onu ürkütmeden beslenmesini ve rehabilitasyonunu sağlamak için çabaladıklarını anlatarak, "Doğada nesli az görülen bir tür. Onun için daha önem verilmesi gerekiyor. Buna yönelik tedbir aldık." diye konuştu.

Merkezde bulunan birçok hayvanın ya ateşli silah yaralanması ya da tüylerinin kesilmesi gibi nedenlerle yaralandığını tespit ettiklerini aktaran Altan, bilgileri verdi:

"İnsanlarımız maalesef bilinçsiz. Bu hayvanların bir çoğunun nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Onları kendi ortamımızda bulundurmaya çalışırsak onlara olumsuz ortam sağlamış oluruz. İnsanlarımız böyle yabani bir hayvanla karşılaşırsa bir an önce durumu ilgililere bildirip, onların doğal kendi ortamlarına katılmalarını sağlasınlar."

Doç. Dr. Altan, merkezde birçok tür bulunduğunu, onları görmek isteyenleri merkeze beklediklerini kaydetti.

Rehabilitasyon, Diyarbakır, İspanya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanat tüyleri kesilen 'kara leylek' göç dönemine kadar Diyarbakır'ın misafiri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanat tüyleri kesilen "kara leylek" göç dönemine kadar Diyarbakır'ın misafiri - Son Dakika
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