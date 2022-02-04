Kanat tüyleri kesilen kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Karabük'te kanat tüyleri kesildiği için uçmayan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra yeniden doğal hayata salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine yakın kırsal bölgede vatandaşların ihbarı üzerine uçamayan bir kızıl şahin buldu.

Kanat tüyleri kesildiği için uçamadığı anlaşılan kızıl şahin, tedaviye alındı.

Veteriner hekim Emrullah Topuzoğlu, AA muhabirine, kızıl şahinin kanatlarındaki tüylerin olmadığını söyledi.

Bu nedenle kızıl şahinin uçamadığını belirten Topuzoğlu, evcilleştirmek için kanat tüylerinin kesildiğini düşündüklerini, tedavisinin yapılacağını ve yeniden uçamaya başlayacağını kaydetti.