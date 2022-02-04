Üye Girişi
Kanat tüyleri kesilen kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Kanat tüyleri kesilen kızıl şahin tedaviye alındı

04.02.2022 17:53
Kanat tüyleri kesilen kızıl şahin tedaviye alındı

Karabük'te kanat tüyleri kesildiği için uçmayan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra yeniden doğal hayata salınacak.

Karabük'te kanat tüyleri kesildiği için uçmayan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra yeniden doğal hayata salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine yakın kırsal bölgede vatandaşların ihbarı üzerine uçamayan bir kızıl şahin buldu.

Kanat tüyleri kesildiği için uçamadığı anlaşılan kızıl şahin, tedaviye alındı.

Veteriner hekim Emrullah Topuzoğlu, AA muhabirine, kızıl şahinin kanatlarındaki tüylerin olmadığını söyledi.

Bu nedenle kızıl şahinin uçamadığını belirten Topuzoğlu, evcilleştirmek için kanat tüylerinin kesildiğini düşündüklerini, tedavisinin yapılacağını ve yeniden uçamaya başlayacağını kaydetti.

YORUMLAR
500

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanat tüyleri kesilen kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:38 Görevliler çok şaşkın! Pentagon'da güvenlikli bölgeye giren tavuk kıskıvrak yakalandı
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Başarılı oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle sosyal medyada paylaştı
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
16:35 Tek tek hesapladılar! İşte 2021'deki alım düzeyine ulaşmak için ödenmesi gereken asgari ücret
15:23 Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar
16:24 Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 18:02:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kanat tüyleri kesilen kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement