Kanatları kesilip, canlı tuzak yapılan 16 ördek kurtarıldı - Son Dakika
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Kanatları kesilip, canlı tuzak yapılan 16 ördek kurtarıldı

6 saat önce

KIRKLARELİ'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin denetiminde, avcılar tarafından kanatları kesilip, uçması engellenen, canlı tuzak olarak kullanılan ve 'mühre' denilen 16 ördek bulundu.

Kanatları kesilip, canlı tuzak yapılan 16 ördek kurtarıldı, System.String[]

KIRKLARELİ'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin denetiminde, avcılar tarafından kanatları kesilip, uçması engellenen, canlı tuzak olarak kullanılan ve 'mühre' denilen 16 ördek bulundu.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Celaliye Sulama Göleti çevresindeki denetimlerde ördek avı için tuzak olarak kullanılan, kanatları kesilmiş ve ayaklarından bağlanmış 16 yeşilbaş türü ördek ile 4 güme (avcı kulübesi) buldu. Ekipler, işlemlerin ardından 4 gümeyi kaldırdı. Yaralı ördekler ise tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ördeklerin, tedavinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:04 Kaynak: DHA
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