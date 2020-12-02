Kanatları kırık kızıl şahine jandarma şefkati - Son Dakika

Çanakkale'de kanatları kırık halde bulunan kızıl şahine jandarma ekipleri sahip çıktı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerince yürütülen faaliyet esnasında, kanatları kırık halde kızıl şahin türü yırtıcı bir kuş bulundu.

Çanakkale bölgesinde nadir görülen bir kuş türü olan kızıl şahin, muayene ve tedavisinin yapılması amacıyla Çanakkale Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - ÇANAKKALE