Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliğinden iftar yemeği
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Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği yönetimi dün akşam iftar yemeği düzenledi.
Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği yönetimi dün akşam iftar yemeği düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:56 Kaynak: İHA
Zonguldak merkez, Gökçebey, Devrek, Çaycuma ilçeleri kanatlı hayvan üreticileri birliği Bakacakkadı beldesinde ki şubelerinin önünde iftar programı verdi.
Ramazan ayının sonuna doğru verilen iftar yemeğine Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz'da eşlik etti.
Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Sarıcık iftara katılan tüm misafir ve üyelerine teşekkür etti. Ayrıca tüm islam aleminin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. - ZONGULDAK
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