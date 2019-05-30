Son Dakika Haberleri: Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliğinden iftar yemeği
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Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliğinden iftar yemeği

10 dakika önce

Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği yönetimi dün akşam iftar yemeği düzenledi.

Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliğinden iftar yemeği, System.String[]
Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği yönetimi dün akşam iftar yemeği düzenledi.

Zonguldak merkez, Gökçebey, Devrek, Çaycuma ilçeleri kanatlı hayvan üreticileri birliği Bakacakkadı beldesinde ki şubelerinin önünde iftar programı verdi.

Ramazan ayının sonuna doğru verilen iftar yemeğine Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz'da eşlik etti.

Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Sarıcık iftara katılan tüm misafir ve üyelerine teşekkür etti. Ayrıca tüm islam aleminin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:56 Kaynak: İHA
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