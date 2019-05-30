Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliğinden iftar yemeği

Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği yönetimi dün akşam iftar yemeği düzenledi.

Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği yönetimi dün akşam iftar yemeği düzenledi.



Zonguldak merkez, Gökçebey, Devrek, Çaycuma ilçeleri kanatlı hayvan üreticileri birliği Bakacakkadı beldesinde ki şubelerinin önünde iftar programı verdi.



Ramazan ayının sonuna doğru verilen iftar yemeğine Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz'da eşlik etti.



Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Sarıcık iftara katılan tüm misafir ve üyelerine teşekkür etti. Ayrıca tüm islam aleminin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Zonguldak'ta dinazorlar çağından kalma fosiller bulundu

Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu

Ataşehir Belediyesi'nde skandal görüntü! Başkan İlgezdi'nin korumaları işçilere saldırdı

ING işletme adından Bank kelimesini çıkarma kararı aldı