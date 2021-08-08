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Kanatlı hayvan eti üreticileri, sorunlarının giderilmesini istedi - Son Dakika

Kanatlı hayvan eti üreticileri, sorunlarının giderilmesini istedi

08.08.2021 12:09
Kanatlı hayvan eti üreticileri, sorunlarının giderilmesini istedi, System.String[]

Malatya'da, kanatlı hayvan eti üreticileri bir araya gelerek, meslek içi sorunları ele aldı.

Malatya'da, kanatlı hayvan eti üreticileri bir araya gelerek, meslek içi sorunları ele aldı. Üreticiler, maliyetin artmasına rağmen, tavuk fiyatının çok az arttığını savundu. Kanatlı Hayvan eti Üreticileri Türkiye merkez Birlik Başkanı Abdullah Koç, kanatlı hayvan üreticileri için karşılıklı kazan kazan ilkesine dayandırılarak mesleki sorunların düzenlenmesini ve giderilmesini istedi.

Malatya Kanatlı Hayvan eti Üreticileri Birliği'nin organizesi ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda üreticiler bir araya gelerek sorunlarını ele aldı.

Toplantıya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kanatlı Hayvan eti Üreticileri Türkiye merkez Birlik Başkanı Abdullah Koç, Malatya Kanatlı Hayvan eti Üreticileri Birliği Başkanı Serdar Yıldız, Bursa Kanatlı Hayvan eti Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Basri Lapacı, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Selami Aygen, çevre illerden birlik başkanları ve üreticiler katıldı.

Malatya Kanatlı Hayvan eti Üreticileri Birliği Başkanı Serdar Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, kanatlı et üreticilerinin sorunlarını dile getirdi. Yıldız, "Ülkemizin geçirmiş olduğu şu zor zamanlarda üretim maliyetinin artmasına rağmen gece gündüz demeden üretime devam eden üreticiler olarak zor günlerden geçiyoruz. Üretim girdi maliyetlerimiz oldukça arttı. Kömür, elektrik, talaş ve yan giderler dahil işletmenin idamesini sağlamak için işletmenin ve makinelerinin bakim ile akaryakıt gibi üretimde ihtiyaç duyulan birçok temel araç gereçlerde yüzde 75 oranında maliyet artışı olmuştur. Bu durum karşısında üreticilerimize sadece 3 kuruşluk bir zam yapılmıştır. Daha öncesinde üretimi zar zor yapmakta olan üreticimiz, şimdi ise yapamaz duruma gelmiştir. Bizler bu şartlar altında üretim yapamayacağımızı 15 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Malatya üreticileri olarak kümesimize civciv koyamayacağımızı ilettik" dedi

Kanatlı Hayvan eti Üreticileri Türkiye merkez Birlik Başkanı Abdullah Koç da, sorunlarının giderilmesi için bakanlık yetkilileriyle birçok görüşme yaptıklarını belirterek, "Bizler bu duruma gelmemek için bakanlıkla defalarca görüşmeler yaptık. Ama bu eylemi yapmaktan başka bir yol kalmadı. Bizim tek derdimiz sürekli ve sorunsuz üretim yapabilmektir. Bizler üreticiyiz. Biz üretmezsek sanayici kesemez, sanayicimiz kesemezse vatandaşımız ucuz bir şekilde sağlıklı olan beyaz ete ulaşamaz. Onun için bir an önce çalışma şartlarımız insan onuruna yakışır bir şekilde karşılıklı kazan kazan ilkesine dayandırılarak düzenlenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Türkiye'de üretimin artması bakımından birliklerin çok kıymetli olduğunu dile getirip, Avrupa'dan örnekler verdi. Sadıkoğlu, Malatyalı üreticilerin bütün sıkıntılarında yanlarında olduklarını ifade edip, MTSO'nun bütün imkanlarının üreticilerin hizmetinde olduğunu söyledi. - MALATYA

Kanatlı hayvan eti üreticileri, sorunlarının giderilmesini istedi
Kanatlı hayvan eti üreticileri, sorunlarının giderilmesini istedi
Kanatlı hayvan eti üreticileri, sorunlarının giderilmesini istedi
Kanatlı hayvan eti üreticileri, sorunlarının giderilmesini istedi

Serdar Yıldız, Abdullah Koç, Türkiye, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kanatlı hayvan eti üreticileri, sorunlarının giderilmesini istedi - Son Dakika Ekonomi


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