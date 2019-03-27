Son Dakika Haberleri: Kanatlı Hayvanlara 300 Bin Doz Aşı Uygulanacak

Kanatlı Hayvanlara 300 Bin Doz Aşı Uygulanacak

24 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliğinde Antalya genelinde kanatlı hayvanlara yönelik aşı seferberliği başlattı.

Kanatlı Hayvanlara 300 Bin Doz Aşı Uygulanacak, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliğinde Antalya genelinde kanatlı hayvanlara yönelik aşı seferberliği başlattı. Newcastle aşılama programı kapsamında ilk aşılama Döşemealtı ilçesi Kevşirler Mahallesi'nde yapıldı. Aşılama çalışmasında 300 bin doz aşı kullanılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile imzaladığı protokol çerçevesinde Antalya genelinde kanatlı hayvanlara yönelik aşı seferberliği başlatıldı. Aşı seferberliğinin startı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'in katılımıyla Döşemealtı ilçesi Kevşirler Mahallesi'nden start verildi. Aşılama ile kırsalda bulunan vatandaşlara ait zati ihtiyaç amaçlı kanatlı hayvanların sağlıkları korunarak, insan beslenmesinde önemli bir yeri olan günlük protein ihtiyacına katkıda bulunmak hedefleniyor.

Tüketiciye sağlıklı gıdalar ulaştıracağız

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erçin,, halk arasında tavuk kıran hastalığı olarak bilinen Newcastle'ın, kanatlılarda bulaşıcı, salgın ve öldürücü viral bir hastalık olduğunu söyledi. Erçin "Newcastle, kırsal alanda ki köy tavukçuluğuna en büyük darbeyi vuran hastalıklardan bir tanesi. Yalancı veba diye de tabir ettiğimiz bu hastalık özellikle doğaya yakın köylerde bulaşıcı olarak başlayan, aşılanmadığı takdirde çok ciddi toplu ölümlere kadar giden sonuca neden olmakta. Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte kümeslerin dezenfeksiyon işlemleri, bölgenin steril hale getirilmesi ve hayvanların aşılanması gibi bir takım çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Amacımız burada çiftçimizin elindeki tavuklarımızı korumak. Bunların hastalığa yakalanmadan üretimlerini yapmalarını sağlamak ve tüketiciye de güvenilir sağlıklı gıdalar ulaştırmak" diye konuştu.

300 bin doz aşı uygulayacağız

Hastalıkla mücadele konusunda Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket ettiklerini dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Yapmış olduğumuz protokol kapsamında Newcastle aşı kampanyasını başlattık. Amacımız kırsalda yaşayan yetiştiricilerimizin günlük protein ihtiyacını karşılamaya yönelik sağlıklı kanatlı hayvan yetiştirilmesine ön tedbirler almak. İlimiz genelinde yaklaşık 300 bin dozluk aşıyı uygulayacağız" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel
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