"Kanatlı jandarmalar"a özel klip
48 dakika önce
Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Havacılık Başkanlığı'nda görev alan havacılık personeli için özel klip hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:44 Kaynak: AA
Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Havacılık Başkanlığı'nda görev alan havacılık personeli için özel klip hazırladı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarında yayınlanan klipte, her türlü şartta görev yapan havacılık personelinin ve faaliyetlerinin görüntülerine yer verildi.
Jandarma Havacılık Başkanlığı için özel olarak hazırlanan 2 dakikalık klipte, havacılar için bestelenen rap şarkısı da dikkati çekti.
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