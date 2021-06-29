Kanatlı sektöründe bu yıl hedef 1 milyar dolarlık ihracat

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, kanatlı sektöründe 2021'de 1 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Girit, yaptığı yazılı açıklamada, kanatlı sektörünün 2020'nin ocak-mayıs döneminde 347 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirtti. Rakamın bu yılın aynı döneminde yüzde 27'lik artışla 440 milyon 778 bin dolara çıktığı aktaran Girit, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde sağlıklı gıda tüketiminin daha da arttı. Kanatlı etine dünyanın her tarafından talep artışı oldu. Türkiye, kanatlı eti yumurta üretiminde dünyada ilk sıralarda yer aldı. Kanatlı sektörü olarak 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız yıllar oldu. 2021 yılında da bu performansımızı devam ettirerek ihracatta 1 milyar doların üzerinde dövizi ülkemize kazandırmak istiyoruz."