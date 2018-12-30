Kanava Deresi Çöplük Oldu
54 dakika önce
Balıkesir'in Erdek ilçesinden geçen Kanava Deresi sorumsuz vatandaşlar yüzünden çöplüğe döndü.
Balıkesir
'in Erdek
ilçesinden geçen Kanava Deresi sorumsuz vatandaşlar yüzünden çöplüğe döndü.
Balıkesir'in turistik ilçesi Erdek'in Kanava sahiline akan dere sorumsuz vatandaşların attığı çöpler nedeniyle çirkin bir görüntü oluşturdu. Erdek Turgut Özal
Bulvarı paralelinde denizle buluşan Kanava Deresi, sorumsuz kişilerce dereye atılan plastik ve cam şişeler, kola kutuları nedeniyle adeta çöplüğe dönüştü. Çevrede yeterli çöp konteyneri olmasına rağmen, konteyner yerine dereye atılan çoğu plastik, teneke ve cam şişeler yanında bir de hurda şofbenin bulunması, duyarlı vatandaşları deyim yerindeyse isyan noktasına getirdi.
Atıkların derenin denize çok yakın bir noktada yer alan köprü altında bulunan engele takılıp çoğalması nedeniyle çöp yığınlarının denize ulaşmadan acilen temizlenmesini isteyen duyarlı vatandaşlar, dereyi kirleten sorumsuzlara yönelik yaptıkları açıklamada "Yemesini içmesini biliyorlar ama atıkların nereye atacaklarını halen öğrenememişler" sözleriyle tepkilerini dile getirdi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:18 Kaynak: İHA
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