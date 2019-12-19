"Kanayan Yara Doğu Türkistan" - Son Dakika
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"Kanayan Yara Doğu Türkistan"

6 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOMÜ Yeniler Topluluğu tarafından organize edilen "Kanayan Yara Doğu Türkistan" konulu program İÇDAŞ Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOMÜ Yeniler Topluluğu tarafından organize edilen "Kanayan Yara Doğu Türkistan" konulu program İÇDAŞ Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.


Programa ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Genel Sekreter Sami Yılmaz, kurum kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması sonrası İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Musa Mandacı tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Yeniler Topluluğu Başkanı Tuğçe Büşra Ocak'ın konuşmasıyla devam etti. Programda bir konuşma yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Müslümanların birlik, beraberlik içerisinde olması gerektiğinin altını çizerek, "Dünyada şu anda çok büyük bir zulüm var. Bu zulmün pençesinde ise maalesef Müslümanlar ve özellikle bunun en şiddetlisini özellikle 2-3 asırdır Çin zulmü altında bizim kardeşlerimiz olan Müslüman Uygur Türkleri yaşıyor. Dünya ise bu olay karşısında maalesef sessiz. Bizler birlik beraberlik içinde olmalıyız ve güçlü olmak için çok çalışmalıyız. Teknolojik yönden, bilgi yönünden çok güçlü olmalıyız. Bu yüzden siz gençler çok okumalı ve kendinizi bilgi ile donatmalısınız. Bu düşünceler ile etkinliği düzenleyen, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a konuşmasının ardından TÜGVA İl Temsilcisi İsmail Demir tarafından günün anısına plaket takdim edildi. İlahiyat Fakültesi öğrencisinin "Sessiz Çığlık" şiirini okuması ile devam eden programda, Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban ve Dr. Öğr. Üyesi Higashitotsu Kutluk tarafından Doğu Türkistan'ın coğrafi konumundan tarihsel olarak neler yaşadıklarına, günümüzde ne durumda olduklarına dair bilgiler içeren sunumlar gerçekleştirdi. - ÇANAKKALE

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Doğu Türkistan, Sedat Murat, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:19 Kaynak: İHA
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