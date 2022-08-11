Çin Büyükelçisi: Çin-Avustralya İlişkilerini Tekrar Doğru Zemine Oturtmak İçin "Somut Adımlara" İhtiyaç Var

KANBERRA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Avustralya Büyükelçisi Xiao Qian, Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Çin-Avustralya ilişkilerinde olumlu yönde yaşanan ilerlemenin "cesaret verici bir başlangıç olduğunu" ve ikili ilişkileri tekrar doğru zemine oturtmak için her iki tarafın çaba göstermesinin önemli olduğunu söyledi. Xiao söz konusu ifadeleri Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bulunan ve önemli kişilerin konuşma yapması ve basının sorularını yanıtlamasına yönelik ülkenin tanınmış ve alışılmış platformu Avustralya Ulusal Basın Kulübü'ndeki konuşmasında kullandı.

Büyükelçi, "Son altı ay içinde federal ve eyalet hükümetlerinin yanı sıra farklı kesimlerden dostlar ve çalışma arkadaşlarıyla kapsamlı temas ve görüş alışverişlerim oldu" diye konuştu. Xiao, "Avustralya halkının Çin'e ve Çin halkına yönelik konukseverlik ve nezaketinin yanı sıra ülkelerimiz arasında sağlam, istikrarlı, dostane ve işbirliğine dayalı bir ilişki kurulmasına yönelik beklentilerini güçlü şekilde hissettim ve bu beni derinden teşvik etti" ifadelerini kullandı. Bu yılın, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Xiao, son 50 yıla bakıldığında ikili ilişkilerin geliştirilmesinde büyük başarıların elde edildiğini söyledi. Çin ve Avustralya'da 100'den fazla çift eyalet ve kent kardeş ilan edildi. Kovid-19 pandemisinden önce iki ülke arasında haftalık olarak yaklaşık 200 uçuş gerçekleştiriliyor ve her yıl yaklaşık 2 milyon yolcu iki ülkeyi ziyaret ediyordu. Çin, 2009 yılından bu yana Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda. Ticaret hacmi 1972'de 100 milyon ABD dolarından az iken 2021 yılında 207 milyar ABD dolarının üzerine çıktı ve Avustralya'nın 2021'deki toplam ithalat ve ihracatının yüzde 34,2'sine ulaştı. Son birkaç yılda Çin ile Avustralya arasındaki ilişkilerin zor bir dönemece girdiğini dile getiren Xiao, Mayıs'ta yapılacak genel seçimden sonraki yeni Avustralya hükümetinin, Çin-Avustralya ilişkilerinin yeniden ayarlanmasına yönelik bir fırsat sunabileceğini ifade etti.

Temmuz'da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong biraraya gelerek engellerin kaldırılması ve ikili ilişkilerin tekrar doğru zemine oturtulması konusunda anlaşmaya vardı. İki dışişleri bakanı arasındaki görüşmenin verimli olduğunu söyleyen Xiao, Çin-Avustralya ilişkilerinde olumlu yönde yaşanan ilerlemeyi, "cesaret verici bir başlangıç" olarak niteledi, ancak daha yapılacak çok şey olduğunu vurguladı. Xiao, "Her iki tarafın ivmeyi korumak üzere daha fazla çaba göstermesi, anlamlı ilerlemeye yönelik adımlar atması ve ikili ilişkilerimizi tekrar doğru zemine oturtmaya yönelik çalışması son derece önemlidir" diye konuştu. Xiao, Çin ve Avustralya'nın ekonomik anlamda birbirini son derece tamamlayıcı konumda olduğunu, Avustralya'nın Çin için mineral ve enerji kaynaklarının uzun dönemli istikrarlı tedarikçisi, Çin'inse Avustralya için rekabetçi mal tedarikçisi konumunda bulunduğunu belirtti. Büyükelçi, "Şu anda dünya ekonomisi, yüksek enflasyon, zayıf toparlanma ve sıkışık tedarik zincirleri gibi zorluklarla yüz yüze bulunuyor" diye konuştu.

Xiao, "Çin ve Avustralya arasında pratik işbirliğinin sürdürülmesi, sadece ülkelerimizin istikrarlı ekonomik kalkınmasına olanak sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Çin ve Avustralya'nın mevcut küresel ekonomik zorluklarla başa çıkması açısında özel öneme sahiptir" ifadelerini kullandı. Xiao, Çin ve Avustralya'nın herhangi bir üçüncü tarafın müdahalesinden uzak şekilde iki halkın çıkarları temelinde ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bağımsız karar ve hükümlerde bulunması gerektiğini vurguladı. Büyükelçi, "Avustralya'nın Çin'e yönelik nesnel ve rasyonel algısı ve Çin'e yönelik olumlu ve pragmatik politikası, Çin'le Avustralya arasındaki uzun dönemli istikrarlı ve kestirilebilir ortaklık açısından temel öneme sahiptir" dedi. Xiao ayrıca medyanın, kamuoyunun oluşturulmasında önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekti. Büyükelçi, "Çin'e yönelik nesnel bir bakış açısının benimsenmesi ve Çin hakkındaki haberlerin tüm boyutlarıyla verilmesi, Avustralya halkının, Çin'in günümüzdeki gerçek karakterini bilmesi açısından yararlı olacaktır" diye konuştu. Bu yıl 21 Aralık'ta, Çin ile Avustralya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılı kutlanacak. Xiao, "Bu, her iki tarafın geçmişi gözden geçirmesi, geleceğe bakması, karşılıklı saygı ve fayda ruhuna yönelik somut adımlar atması ve Çin-Avustralya Kapsamlı Stratejik Ortaklığı'nı tekrar doğru zemine oturtmak üzere çaba göstermesi için mükemmel bir zaman" diyerek sözlerini bitirdi.