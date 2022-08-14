Nitelikli İşgücü Sıkıntısı Yaşayan Avustralya Göçmen Alımını Artırmayı Planlıyor

KANBERRA, 14 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, ülkenin göçmen alımında artışa işareti verdi. Beceri ve Mesleki Eğitim Bakanı Brendan O'Connor, yeni İşçi Partisi hükümetinin, koronavirüs pandemisinin neden olduğu işgücü kıtlığını gidermek için sağlık çalışanları ve BT uzmanları gibi daha vasıflı göçmenler için yıllık göç sınırını mevcut 160.000 seviyesinin üzerine çıkarmayı düşündüğünü açıkladı. Avustralya İstatistik Bürosu'na (ABS) göre, Mayıs ayında Avustralya'da 480.100 iş ilanı vardı. Bu, Avustralya'nın uluslararası sınırını kapatmasından önceye yani Şubat 2020'ye göre yüzde 100'ün üzerinde bir artış olduğunu gösteriyor. Yeni göçmen alım sınırı, hükümetin Eylül ayındaki iş ve beceri zirvesinde sendikalar ve işveren grupları arasında görüşülecek. O'Connor Pazar günü yaptığı açıklamada, "Nitelikli işgücü krizini ele almak için önümüzde yapılacak çok iş var. Ancak İşçi Partisi, yerel işgücünü eğitmek ve yabancı işçilerin sömürülmesini engellemek için daha fazla çaba gösterecek" dedi.

Bakan, standartların düşürülmeyeceğini de ısrarla vurguladı. Nine Entertainment grubu gazetelerine konuşan O'Connor, "İnsanların yetkinliklerini ölçmede daha sofistike olmalıyız" dedi. O'Connor, "Baktığımız her yerde eksiklikler var: Geleneksel ticaret, ileri imalat, perakende, turizm, teknoloji sektörü, yaşlı bakımı, doktorlar, hemşireler" ifadelerini kullandı. O'Connor, vasıflı işçi göçünü artırmak ve yerel işçileri eğitmek arasında "iki seçenekli bir tercih" olmadığını söyledi. Göçmen limitindeki artışın, Hazine Bakanı Jim Chalmers'ın Ekim ayında sunacağı federal bütçede resmileşmesi bekleniyor.