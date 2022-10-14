Avustralya'da Elektrikli Araç Satışları 12 Ayda Yüzde 65 Arttı

KANBERRA, 14 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'da elektrikli araç satışları son 12 ayda yüzde 65 arttı.

Elektrikli Araç Konseyi (EVC) tarafından Cuma günü yayınlanan en son Elektrikli Araçların Durumu raporunda, elektrikli araçlar (EV'ler), Eylül ayına kadar geçen 12 ayda tüm yeni Avustralya otomobil satışlarının yüzde 3,39'unu oluşturdu.

Bu rakam, Avustralya'da satılan yeni otomobillerdeki elektrikli araçların oranının yüzde 2,05 olduğu 2021 yılına göre, yüzde 65'lik bir artışı temsil ediyor.

Aynı dönemde, Avustralya genelinde halka açık hızlı ve ultra hızlı şarj noktalarının sayısı yüzde 22 artarak 350'ye yükseldi.

Tüm yeni otomobil satışlarının yüzde 9,5'i elektrikli otomobiller olan Avustralya Başkent Bölgesi (ACT), ülkenin elektrikli ulaşıma geçişine öncülük ediyor. Bu oran Kuzey Bölgesi'nde (NT) yalnızca yüzde 0,8.

Ancak raporda, Avustralya'nın elektrikli araç satışlarında dünyanın geri kalanına yetişmek için önünde kat etmesi gereken uzun bir yol olduğu belirtildi.

EVC'nin Politika başkanı Jake Whitehead bir basın açıklamasında şöyle dedi: "Avustralya'da EV satışlarının arkasında bu kadar çok ivme kazanıldığını görmek harika, ancak yüzde 3,4'lük oranımıza küresel bağlamda bakarsak, bu oranlar Almanya'da yüzde 26, İngiltere'de yüzde 19 ve Kaliforniya'da yüzde 13. Küresel ortalama yüzde 8,6, dolayısıyla Avustralya'nın gidecek çok uzun bir yolu var."

Whitehead, "Tüm araştırmalardan, Avustralyalıların bir EV'nin direksiyonuna geçmeye istekli olduklarını biliyoruz, ancak diğer pazarlarda elde edilen erişime sahip olamıyorlar. Hükümetlerimiz EV politikasında dünyanın gerisinde kaldığından, küresel EV üreticileri yönünden Avustralya hala sonradan akla gelen bir yer. Bu nedenle Avustralyalı tüketicilerin, seçim yapabilecekleri daha küçük bir elektrikli araç yelpazesi bulunuyor ve ayrıca yeni araçları teslim almak için aylarca hatta yıllarca beklemek zorunda kalıyorlar" diye ekledi.