Avustralyalı Yetkililer Rekor Miktarda Fentanil Sevki Yatı Ele Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralyalı Yetkililer Rekor Miktarda Fentanil Sevki Yatı Ele Geçirdi

22.08.2022 16:11
Avustralyalı Yetkililer Rekor Miktarda Fentanil Sevki Yatı Ele Geçirdi

KANBERRA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Avustralyalı yetkililer, potansiyel olarak ölümcül olan opioid fentanilin rekor miktarda yasadışı bir sevkiyatını tespit etti ve ele geçirdi.

KANBERRA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Avustralyalı yetkililer, potansiyel olarak ölümcül olan opioid fentanilin rekor miktarda yasadışı bir sevkiyatını tespit etti ve ele geçirdi. Avustralya Federal Polisi (AFP) ve Avustralya Sınır Gücü (ABF) Pazartesi günü, geçen yıl Aralık ayında Kanada'dan Avustralya'ya gelen makinelerin içine gizlenmiş 11,2 kilogram saf toz fentanil ve 30 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. İki kurum yaptığı açıklamada, bu sevkiyatın, ağrı kesici ve keyif amaçlı yasa dışı bir ilaç olarak kullanılan güçlü bir opioid ve potansiyel olarak ölümcül olan 5 milyondan fazla dozda fentanil ve 27 milyon Avustralya doları (18,6 milyon ABD doları) değerinde metamfetamin eşdeğeri olduğunu belirtti. Bu, Avustralya tarihinde ele geçirilen en büyük fentanil sevkiyatı oldu. Ülkeye ithal edilmek istenen önceki sevkiyatların tamamında 30 gramdan daha az küçük miktarlar ele geçirilmişti. ABF Denizcilik ve İcra Dairesi Güney Komutanı James Watson, "Bu çok büyük miktarda Fentanil idi.

Subaylarımızın mükemmel çalışması, bu ölümcül uyuşturucunun sokaklarımıza ulaşmasını engelledi ve bu da kuşkusuz pek çoğunu, birçok hayatı kurtardı" dedi. Fentanilin ele alınması gereken son derece toksik bir madde olmasının yanı sıra kullananlar için ölümcül bir ilaç olduğunu da belirten Watson, bugün dünyanın birçok yerinde her yıl binlerce kullanıcının ölümüyle sonuçlanan bir fentanil salgını olduğuna dikkat çekti. Watson, "Subaylarımız bu felaketin sokaklarımıza ulaşmasını önlemek için yorulmadan çalışıyor, çünkü bu uyuşturucularla kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım savaşı veriliyor" dedi. ABF görevlileri, ahşap veya metal işleme için endüstriyel bir torna tezgahı içeren bir sevkiyatı, içindekilerinden şüphelenmesi üzerine Şubat ayında x-ray taramasından geçirmeye göndermişti. Makineyi deldikten sonra torna tezgahının içine gizlenmiş mühimmat kutularında saklı 60 kilogram toz halinde madde bulan görevliler, AFP'yi arayarak bu tozun çıkarılması ve tanımlanması için yardım istedi. Adli tıp görevlileri bu operasyon sırasında ilaçların cilt ile temasına karşı önlem almak için biyolojik tehlikeye karşı koruyucu giysiler giydi. Fentanilin ithalatından sorumlu olanları bulmak için ortak bir operasyon düzenlendi.

Avustralyalı Yetkililer Rekor Miktarda Fentanil Sevki Yatı Ele Geçirdi

YORUMLAR
500
Avustralya Kanser ve Kalp Hastalığı Riskine Karşı Dün Yanın İlk Önleyici Dna Taramasını Başlattı Avustralya Kanser ve Kalp Hastalığı Riskine Karşı Dün Yanın İlk Önleyici Dna Taramasını Başlattı Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi
Kaynak: Xinhua

Avustralya, Kanberra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralyalı Yetkililer Rekor Miktarda Fentanil Sevki Yatı Ele Geçirdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 18:53:09. #1.12#
SON DAKİKA: Avustralyalı Yetkililer Rekor Miktarda Fentanil Sevki Yatı Ele Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement