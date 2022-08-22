Avustralyalı Yetkililer Rekor Miktarda Fentanil Sevki Yatı Ele Geçirdi

KANBERRA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Avustralyalı yetkililer, potansiyel olarak ölümcül olan opioid fentanilin rekor miktarda yasadışı bir sevkiyatını tespit etti ve ele geçirdi. Avustralya Federal Polisi (AFP) ve Avustralya Sınır Gücü (ABF) Pazartesi günü, geçen yıl Aralık ayında Kanada'dan Avustralya'ya gelen makinelerin içine gizlenmiş 11,2 kilogram saf toz fentanil ve 30 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. İki kurum yaptığı açıklamada, bu sevkiyatın, ağrı kesici ve keyif amaçlı yasa dışı bir ilaç olarak kullanılan güçlü bir opioid ve potansiyel olarak ölümcül olan 5 milyondan fazla dozda fentanil ve 27 milyon Avustralya doları (18,6 milyon ABD doları) değerinde metamfetamin eşdeğeri olduğunu belirtti. Bu, Avustralya tarihinde ele geçirilen en büyük fentanil sevkiyatı oldu. Ülkeye ithal edilmek istenen önceki sevkiyatların tamamında 30 gramdan daha az küçük miktarlar ele geçirilmişti. ABF Denizcilik ve İcra Dairesi Güney Komutanı James Watson, "Bu çok büyük miktarda Fentanil idi.

Subaylarımızın mükemmel çalışması, bu ölümcül uyuşturucunun sokaklarımıza ulaşmasını engelledi ve bu da kuşkusuz pek çoğunu, birçok hayatı kurtardı" dedi. Fentanilin ele alınması gereken son derece toksik bir madde olmasının yanı sıra kullananlar için ölümcül bir ilaç olduğunu da belirten Watson, bugün dünyanın birçok yerinde her yıl binlerce kullanıcının ölümüyle sonuçlanan bir fentanil salgını olduğuna dikkat çekti. Watson, "Subaylarımız bu felaketin sokaklarımıza ulaşmasını önlemek için yorulmadan çalışıyor, çünkü bu uyuşturucularla kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım savaşı veriliyor" dedi. ABF görevlileri, ahşap veya metal işleme için endüstriyel bir torna tezgahı içeren bir sevkiyatı, içindekilerinden şüphelenmesi üzerine Şubat ayında x-ray taramasından geçirmeye göndermişti. Makineyi deldikten sonra torna tezgahının içine gizlenmiş mühimmat kutularında saklı 60 kilogram toz halinde madde bulan görevliler, AFP'yi arayarak bu tozun çıkarılması ve tanımlanması için yardım istedi. Adli tıp görevlileri bu operasyon sırasında ilaçların cilt ile temasına karşı önlem almak için biyolojik tehlikeye karşı koruyucu giysiler giydi. Fentanilin ithalatından sorumlu olanları bulmak için ortak bir operasyon düzenlendi.