Kıdemli Akademisyen: Avustralya Medyasında Çin Hakkın da Çok Daha Fazla Ölçülü Haberler Çıkmalı - Son Dakika
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Kıdemli Akademisyen: Avustralya Medyasında Çin Hakkın da Çok Daha Fazla Ölçülü Haberler Çıkmalı

29.08.2022 22:21
Kıdemli Akademisyen: Avustralya Medyasında Çin Hakkın da Çok Daha Fazla Ölçülü Haberler Çıkmalı

KANBERRA, 29 Ağustos (Xinhua) -- Avustralyalı bir uzmana göre, ülkesindeki gazeteciler korku tellallığına başvurmak yerine "Çin'de gerçekten neler olduğu" hakkında haberler yapmalı.

KANBERRA, 29 Ağustos (Xinhua) -- Avustralyalı bir uzmana göre, ülkesindeki gazeteciler korku tellallığına başvurmak yerine "Çin'de gerçekten neler olduğu" hakkında haberler yapmalı. Avustralya Enstitüsü tarafından bu ayın başında yayınlanan araştırmaya göre, enstitünün Uluslararası ve Güvenlik İşleri Programı Müdürü Allan Behm, ülkedeki popüler kamuoyunun jeopolitik gerçeklikten uzak olduğunu söyledi. Birçok Avustralyalının Çin'i gerçekten anlamadığını belirten Behm, bu açıdan Avustralya medyasının Çin hakkında çok daha dikkatle ele alınmış bir şekilde haber yapmasını önerirken, iyi gazetecilerin "Çin'de gerçekten neler olduğunu anlattığını" görmek istediğini bildirdi. Behm, "Avustralyalı kıdemli gazeteciler tarafından yazılmış bir sürü haber okuyorum. ve çoğu zaman kanıtları nereden bulduklarını merak ediyorum, çünkü bunlar bana sunulan kanıtlarla uyuşmuyor" dedi. Akademisyen ayrıca, Avusturalya medyasının, sıradan Avustralyalıların zihinlerini ve anlayışlarını etkileyen yüksek düzeyde korku tellallığı yaptığına işaret etti. Behm, "korkuya en iyi çarenin" karşılıklı anlayış olduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Kanberra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıdemli Akademisyen: Avustralya Medyasında Çin Hakkın da Çok Daha Fazla Ölçülü Haberler Çıkmalı - Son Dakika

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