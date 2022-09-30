Avustralyalı Bilim İnsanları Lösemi Tedavisinde Büyük Bir Atılım Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralyalı Bilim İnsanları Lösemi Tedavisinde Büyük Bir Atılım Gerçekleştirdi

30.09.2022 17:44
Avustralyalı Bilim İnsanları Lösemi Tedavisinde Büyük Bir Atılım Gerçekleştirdi

KANBERRA, 30 Eylül (Xinhua) -- Avustralyalı bilim insanları, löseminin bir türü için yeni tedaviler geliştirmede büyük bir ilerleme kaydettiler.

KANBERRA, 30 Eylül (Xinhua) -- Avustralyalı bilim insanları, löseminin bir türü için yeni tedaviler geliştirmede büyük bir ilerleme kaydettiler.

Cuma günü yayınlanan bir çalışmada, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) ve Peter MacCallum Kanser Merkezi'nden araştırmacılar, agresif bir kan kanseri olan akut miyeloid löseminin (AML), kendisini etkili bir şekilde bağışıklık sistem tarafından görülmez hale getirebildiğini keşfettiler. Kanser hücreleri, MHC sınıf II olarak bilinen bir proteini engelleyerek, tespit edilmekten ve bağışıklık sisteminin mücadelesinden kaçınabiliyor. Araştırma ekibi, proteini yeniden aktive etme ve bağışıklık sisteminin AML'yi tespit edip ortadan kaldırmasını sağlayan ilaçlar geliştirme konusunda iyimserliğini koruyor. Araştırmanın kıdemli yazarı Marian Burr, bir basın açıklamasında, "En yeni CRISPR gen düzenleme teknolojisini kullanarak, CtBP kompleksi adı verilen belirli bir protein grubunun AML ve diğer kanserlerde MHC sınıf II'nin devreden çıkarılmasından sorumlu olduğunu tespit edebildik" dedi.

Burr şöyle devam etti: "Daha da önemlisi, belirli ilaçlar kullanılarak CtBP kompleksinin engellenmesinin MHC sınıf II düzeylerini eski haline getirdiğini ve bağışıklık sistemi hücrelerinin tümör hücrelerini yok etme yeteneğini artırdığını tespit ettik." Her yıl yaklaşık 900 Avustralyalıya AML teşhisi konuyor. Hastalık en sık 60 yaş ve üzeri kişilerde görülüyor ve tanı konulduktan sonraki beş yıl içinde yetişkin hastaların yüzde 70'inden fazlası yaşamını yitiriyor. Şu anda, AML için en etkili seçenek kemik iliği nakli ancak bu operasyondan geçen hastaların yaklaşık 50'sinde hastalık nüksediyor. Burr, bulguların diğer kanserli hastaların tedavisine de yardımcı olabileceğini söyledi. Burr "Kanser immünoterapileri birçok farklı kanser türünde son derece etkili oldu, ancak tedaviye direnç bazı hastalar için esas sorun olmaya devam ediyor" dedi ve şöyle devam etti: "Bu çalışmanın, özellikle agresif kanser türleri için immünoterapinin etkinliğini artırmaya yardımcı olacağını umuyoruz."

YORUMLAR
500
Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı Taiwan, Gelen Yolculara Yönelik Ev Karantinası Uygulamasına Son Verdi Taiwan, Gelen Yolculara Yönelik Ev Karantinası Uygulamasına Son Verdi Endonezya, Çinli Şirketlerin Geliştirdiği Mrna Kovid-19 Aşısının Acil Kullanımına Onay Verdi Endonezya, Çinli Şirketlerin Geliştirdiği Mrna Kovid-19 Aşısının Acil Kullanımına Onay Verdi
Kaynak: Xinhua

Kanberra, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralyalı Bilim İnsanları Lösemi Tedavisinde Büyük Bir Atılım Gerçekleştirdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:34 Putn, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:52 BM'den Türkiye ve Yunanistan'a bir çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 23:47:29. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralyalı Bilim İnsanları Lösemi Tedavisinde Büyük Bir Atılım Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement