Kançal: "İki sene üst üste UEFA kriterlerine uyuyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kançal: 'İki sene üst üste UEFA kriterlerine uyuyoruz' - Son Dakika

Kançal: "İki sene üst üste UEFA kriterlerine uyuyoruz"

6 saat önce

Divan kurulu toplantısından detaylar Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'ın açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, UEFA Finansal Fair Play anlaşmasına uyduklarını söyledi.

Divan kurulu toplantısından detaylar

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'ın açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, UEFA Finansal Fair Play anlaşmasına uyduklarını söyledi.

Kançal: "İki sene üst üste UEFA kriterlerine uyuyoruz"

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, UEFA Finansal Fair Play anlaşmasına uyduklarını söyledi.

Bazı üyelerin geçen divan kurulu toplantılarında mali konularda yaptığı değerlendirmeleri gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle eleştiren Kançal, şöyle konuştu:

"İki sezon önce UEFA, kapılarını Galatasaray'a kapattı. Bu mali tablolarla Galatasaray'ın Avrupa kupalarına gitmesi mümkün değildi. Başkanımız güvene dayalı birçok taahhüt verdi. UEFA mucize eseri bize kapılarını tekrar açtı. Verdiğimiz bütün taahhütleri yerine getirdik. Altı ayda bir ilerleme raporu sunmamız gerekirken biz 3 ayda bir gönderiyoruz. Sezon sonları mali tablolarımızı UEFA'nın sitesine giriyoruz. En nihayetinde 25 Aralık'ta UEFA, Galatasaray'ın üst üste 2 sezon bu kriterlere uyduğunu açıkladı. Uymadığını açıkladığı takımlar da var. Demek ki adaleti doğru dağıtıyormuş."

Kançal: İki sene üst üste UEFA kriterlerine uyuyoruz

Bora Füzesi, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:03 Kaynak: AA
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