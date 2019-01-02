Kancaya Takılan Martıyı İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Silivri'de bir martı, ayağına takılan kancadan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Silivri
'de bir martı, ayağına takılan kancadan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Silivri sahilinde denizde bir martının çırpındığını gören vatandaşlar, itfaiye ile Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği yetkililerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, martının ayağına kanca takıldığını tespit etti. Ekiplerce kancadan kurtarılan martı, kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:52 Kaynak: AA
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