Son Dakika Haberleri: Kancaya Takılan Martıyı İtfaiye Kurtardı

Kancaya Takılan Martıyı İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Silivri'de bir martı, ayağına takılan kancadan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Silivri'de bir martı, ayağına takılan kancadan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Silivri sahilinde denizde bir martının çırpındığını gören vatandaşlar, itfaiye ile Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği yetkililerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, martının ayağına kanca takıldığını tespit etti. Ekiplerce kancadan kurtarılan martı, kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:52 Kaynak: AA

Silivri, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz?

Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 19:00:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kancaya Takılan Martıyı İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]