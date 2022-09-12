Afganistan'da Pamuk Hasadı Başladı - Son Dakika
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Afganistan'da Pamuk Hasadı Başladı

12.09.2022 15:19
Afganistan'da Pamuk Hasadı Başladı

KANDAHAR, 12 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın Kandahar vilayetinde pamuk hasadı yapan bir çiftçi görülüyor, 11 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sanaullah Seiam/Xinhua)

KANDAHAR, 12 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın Kandahar vilayetinde pamuk hasadı yapan bir çiftçi görülüyor, 11 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sanaullah Seiam/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

12 Eylül Darbesi, Afganistan, Kandahar, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da Pamuk Hasadı Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da Pamuk Hasadı Başladı - Son Dakika
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