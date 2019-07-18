Son Dakika Haberleri: Kandahar'da Emniyet Müdürlüğüne bomba araçlı saldırı
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Kandahar'da Emniyet Müdürlüğüne bomba araçlı saldırı

2 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.

Kandahar'da Emniyet Müdürlüğüne bomba araçlı saldırı, System.String[]
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.

Kandahar'daki Polis Şefi Tadin Han yaptığı açıklamada, "Kandahar Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı gerçekleştirildi" dedi. Han, saldırının ardından çatışma çıktığını ancak bölgenin kontrol altına aldığını ifade etti.

Saldırıda ölü veya yaralı ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. - KABİL
Afganistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
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