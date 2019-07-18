Kandahar'da Emniyet Müdürlüğüne bomba araçlı saldırı
2 saat önce
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.
Kandahar'daki Polis
Şefi Tadin Han
yaptığı açıklamada, "Kandahar Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı gerçekleştirildi" dedi. Han, saldırının ardından çatışma çıktığını ancak bölgenin kontrol altına aldığını ifade etti.
Saldırıda ölü veya yaralı ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. - KABİL
MSB'den saldırı açıklaması: En şiddetli şekilde kınıyoruz Camide uyuyakaldı, gece yarısı uyanıp ikinci kattan atlayınca hastanelik oldu Hoparlör tamir eden imam minareden düştü Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi