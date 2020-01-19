AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından sahnelenen tiyatro oyununa ilişkin, "Senin yazacağın tiyatronun merkezinde barış olmaz, kardeşlik olmaz, esenlik olmaz, birlik olmaz, beraberlik olmaz. Ancak 6-7 Ekim'de yaşadığımız gibi kan olur, gözyaşı olur. Biz gördük o tiyatroyu." dedi.

Kandemir, partisinin Hatay İl Teşkilatınca İskenderun ilçesindeki bir otelde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada partililere seslenen Kandemir, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yazdığı kitaptan sahnelenen tiyatro oyununa değindi. "Biz senin yazdığın tiyatroyu izledik" diyen Kandemir, şöyle devam etti:

"Sen kandan, savaştan, gözyaşından, sen 'bu millet ayrılsın', 'birbirinden kopsun', 'birbirine sahip çıkmasın'dan beslenirsin. Senin yazacağın tiyatronun merkezinde barış olmaz, kardeşlik olmaz, esenlik olmaz, birlik olmaz, beraberlik olmaz. Ancak 6-7 Ekim'de yaşadığımız gibi kan olur, gözyaşı olur. Biz gördük o tiyatroyu."

Libya tezkeresi üzerinden muhalefet partilerini de eleştiren Kandemir, "Milli mücadele veriyoruz diye bas bas bağırırken, Dışişleri Bakanımız tek tek gidip kendilerini bilgilendirirken, gelin bir kerede milletin yanında durun derken, yine ortaklaştılar karşımıza cephe oluşturdular." diye konuştu.

"Önümüzde güzel günler var"

Kandemir, milletin 15 Temmuz gecesi sokaklara döküldüğünü, göğsünü siper edip, tankın önüne yatarak kahramanlık destanı yazdığını hatırlattı.

Milletin birliği sayesinde bu saldırıların püskürtüldüğünü ifade eden Kandemir, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da başaramayanlar aradan zaman geçti bu sefer dediler ki 'Bu millet paraya tamah eder. Eğer bunların ekonomisiyle oynarsak diz çöker'. ve bir saldırı başladı. Bir saldırı başladı ki dolar 20 lira olacak diyenleri duyuyorduk o günlerde. Yine başaramadılar. Avuçlarını ovuşturdular, avuçlarını ovuşturduklarıyla kaldılar. Allah'a hamdolsun yaralandık mı? Yaralandık ama diz çöktüremediler. Mesele ne biliyor musunuz? Saldırı insanımıza değil, esasında milletin aziz ruhuna. Saldırı bir kişiye değil, bu milletin inancına. Başaramadılar. Bu necip millet birliğini, beraberliğini, izzetini, şerefini, bağımsızlığını muhafaza etti ve liderinin yanında kenetlendi o günleri geride bıraktı. Şimdi önümüzde güzel günler var."

Konuşmaların ardından Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı basına kapalı olarak devam etti.