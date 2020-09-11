Kandemir, Nizip İlçe Teşkilatı ile görüştü - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, video konferans yönetimiyle AK Parti Nizip İlçe Teşkilatının yeni yönetim kurulu üyeleriyle tanıştı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından video konferans yönetimiyle düzenlenen toplantıda, Nizip İlçe Teşkilatına bağlanan Kandemir, yapılan ilçe başkanlık seçiminin hayırlı olmasını dileyerek Nizip ilçe yönetiminin gençlik ve kadın kolları ile genç ve dinamik bir yapısı olduğunu söyledi.

Partinin yeni yönetim kurulu üyeleriyle tanışan Kandemir, üyelere hayırlı olsun dileklerini iletti.

AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ise Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'e teşekkür ederek, partinin ilçedeki teşkilat yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.