Kandiber Kalesi'nde bayram yoğunluğu - Son Dakika

Kandiber Kalesi'nde bayram yoğunluğu

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan tarihi Kandiber Kalesi ziyaretçi akınına uğradı.

Tarihi Kandiber Kalesi, Kurban bayramı boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Osmancık (Kandiber) Kalesini, Koyun Baba Köprüsünü, Kızılırmak Sahilini ve ilçenin tarihi yerlerini de gezdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerini de alan vatandaşlar kale ziyaretlerini, gündüz olduğu gibi akşam saatlerinde de gerçekleştirdi. Vatandaşlar, yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan içinde Roma dönemine ait mezarlarında bulunduğu 275 metre yükseklikteki kaleden Kızılırmak nehri ile tarihi Koyun baba köprüsünü ve ilçenin muhteşem manzarasını izledi.

Selçuklu zamanında da kayıt altına alınan Kandiber kalesine çıkanlar arasında ilçe halkının yanı sıra, diğer illerden de gelenlerin olduğu gözlemlenirken, vatandaşlar kale ziyareti sonrası Kızılırmak sahil boyunda bulunan kafeteryalarda nehirden akan suyun sesini de dinleyerek soluklanma fırsatı buldular.