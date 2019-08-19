Kandil Bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı ile koordineli Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:32 Kaynak: İHA
Pençe Harekatı ile koordineli Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
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