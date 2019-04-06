Son Dakika Haberleri: Kandil Bölgesine Hava Harekatı

Kandil Bölgesine Hava Harekatı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

Kandil Bölgesine Hava Harekatı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Kandil bölgesine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:38 Kaynak: AA

Kandil Dağı, TSK, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



73 Yaşında Maça Çıktı, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi! Pençe Hava Harekatı PKK'nın Lider Kadrosu Temizlenene Kadar Sürecek Son Dakika! CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919 Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 14:50:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kandil Bölgesine Hava Harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]