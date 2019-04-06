Kandil Bölgesine Hava Harekatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
), Irak
'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Buna göre, Kandil
bölgesine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü PKK
'ya ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:38 Kaynak: AA
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