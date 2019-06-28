Kandil'de PKK hedefleri vuruldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:01 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
ANKARA,
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