Son Dakika Haberleri: Kandil'de PKK hedefleri vuruldu
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Kandil'de PKK hedefleri vuruldu

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Kandil'de PKK hedefleri vuruldu, System.String[]


Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında,  PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan  hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:01 Kaynak: DHA
Irak, PKK, Kandil Dağı, Güncel
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