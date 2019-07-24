Son Dakika Haberleri: Kandil'de PKK hedefleri vuruldu
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Kandil'de PKK hedefleri vuruldu

30 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK hedeflerinin etkili şekilde vurulduğunu açıkladı.

Kandil'de PKK hedefleri vuruldu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK hedeflerinin etkili şekilde vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:36 Kaynak: DHA
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