Kandil'de PKK hedefleri vuruldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK hedeflerinin etkili şekilde vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:38 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK
hedeflerinin etkili şekilde vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu" denildi.
ANKARA,
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