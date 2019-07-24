Son Dakika Haberleri: Kandil'de terör hedefleri tam isabetle vuruldu
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Kandil'de terör hedefleri tam isabetle vuruldu

51 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.

Kandil'de terör hedefleri tam isabetle vuruldu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu."
(İHA)
Milli Savunma Bakanlığı, Kandil Dağı, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:20 Kaynak: İHA
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