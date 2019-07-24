Kandil'de terör hedefleri tam isabetle vuruldu
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Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:20 Kaynak: İHA
: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK
bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu."
(İHA)
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