Kandil'de yakalanan teröristler Van'a getirildi - Son Dakika

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda Kandil'de yakalanan bölücü terör örgütü mensubu 2 kadın Van'a getirildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda, Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin kod adlı G.M. ve Beritan Avesta kod adlı L.A. isimli BTÖ mensupları yakalanarak ülkemize getirilmiştir" denildi.



Van'a getirilen 2 kadın BTÖ mensubunun emniyetteki işlemleri devam ediyor. - VAN