Kandil'de yakalanan teröristler Van'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kandil'de yakalanan teröristler Van'a getirildi - Son Dakika

Kandil'de yakalanan teröristler Van'a getirildi

6 saat önce

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda Kandil'de yakalanan bölücü terör örgütü mensubu 2 kadın Van'a getirildi.

Kandil'de yakalanan teröristler Van'a getirildi, System.String[]

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda Kandil'de yakalanan bölücü terör örgütü mensubu 2 kadın Van'a getirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda, Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin kod adlı G.M. ve Beritan Avesta kod adlı L.A. isimli BTÖ mensupları yakalanarak ülkemize getirilmiştir" denildi.


Van'a getirilen 2 kadın BTÖ mensubunun emniyetteki işlemleri devam ediyor. - VAN

Kandil Dağı, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakan Soylu ilk kez açıkladı: PKK'nın son 40 yıldır adım attığı kırsaldaki bütün yerler kayıtlı durumda
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 500-550 aralığında Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış Kombi hırsızlarına yapılan operasyon kamerada

Son Dakika Haberleri
21:29 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası! Muharrem İnce, "Korkutuldunuz mu?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika Haber
21:21 Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde - Son Dakika Haber
21:21 Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 5 çocuk yaralı - Son Dakika Haber
21:19 Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi - Son Dakika Haber
21:18 Sürücünün ayakkabısından uyuşturucu çıktı - Son Dakika Haber
21:05 İran, Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu - Son Dakika Haber
21:01 Fen bilgisi dersinde öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:38:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kandil'de yakalanan teröristler Van'a getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]