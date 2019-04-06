Son Dakika Haberleri: Kandil'deki Terör Hedefleri İmha Edildi

Kandil'deki Terör Hedefleri İmha Edildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Kandil'deki Terör Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında,  PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:21 Kaynak: DHA

Irak, Kandil Dağı, Güncel
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