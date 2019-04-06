Kandil'deki Terör Hedefleri İmha Edildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Irak
kuzeyi Kandil
bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK
bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:33 Kaynak: DHA
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