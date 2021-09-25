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Kandil'den kot pantolon içinde örgüt pusulasını getirenler serbest - Son Dakika

Kandil'den kot pantolon içinde örgüt pusulasını getirenler serbest

25.09.2021 10:01
Kandil'den kot pantolon içinde örgüt pusulasını getirenler serbest, System.String[]

Adana polisi bölücü terör örgütü PKK'nın yeni teröristler bulamadığı için cezaevindeki PKK'lılara kot pantolon içinde gönderdiği "motivasyon" pusulasını ele geçirerek yaptığı operasyonda iki kız kardeşin de aralarında olduğu 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana polisi bölücü terör örgütü PKK'nın yeni teröristler bulamadığı için cezaevindeki PKK'lılara kot pantolon içinde gönderdiği "motivasyon" pusulasını ele geçirerek yaptığı operasyonda iki kız kardeşin de aralarında olduğu 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Bölücü terör örgütü PKK militanı D.Ö. 10 yıl önce güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediği sırada yakalanarak tutuklandıktan sonra Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. D.Ö. ağır ceza mahkemesinde yargılanıp ömür boyu hapis cezası aldı. Bundan 7 ay öne ise teröristin teyzesi Z.Ö. cezaevine gelerek yeğenini kot pantolon bıraktı. Ancak pantolon pandemi nedeniyle dezenfekte edildiği için bir süre bekletildi. Bunun üzerine D.Ö. cezaevi yönetimine "teyzem bana pantolon getirdi neden vermiyorsunuz" diye tepki gösterdi. Bu tepki üzerine cezaevi şüphelenerek pantolonda detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede pantolonun marka kısmının içine yerleştirilmiş en küçük puntoda yazılmış okunmayacak kadar küçük olan "pusula" çıktı. Pusulanın bulunması üzerine cezaevi yönetimini Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Pusulayı alan polis deşifre ettiğinde Kandil'den gönderildiğini ve örgütün yeni terörist bulamayınca cezaevindeki teröristlerin de kopmasını önlemek için sözde cezaevi sorumlusu olarak gördüğü D.Ö.'ye talimat gönderdiğini tespit etti. Kandil'in pusulasında cezaevinde örgüt üyelerinin açlık grevleri gibi faaliyetlere örgütün talimatıyla başlatıp, yine talimatla sonlandırmaları gerektiği, örgütsel bilinçten kopmamaları için bazı talimatların yer aldığı bildirildi. Polis, bu deşifreyi yaptıktan sonra Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle teyze ve onunla birlikte gelen oğlu K.Ö. teknik ve fiziki olarak takibe alındı. Yapılan takip sonucunda Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AATUHAY-DER) ve Mersin merkezli Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği'nde de (ÇUTHAY-DER) ideolojik faaliyet yürütüldüğü saptandı. Ayrıca teyzeye pusulayı Siirt'e yaşayan teröristin annesi E.Ö.'nün getirdiği belirlendi. Yapılan bu çalışmanın ardından Adana ve Siirt ilinde 21 Eylül'de şafak vakti yapılan eş zamanlı baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Teyze E.Ö. yeğenini ablasının verdiği pantolonu teslim ettiğini kabul ettiği ancak pusula olduğunu bilmediğini öne sürdü. Teyzenin oğlu K.Ö. ise terör örgütüyle hiç alakası olmadığını söylediği öğrenildi.

Zanlılar, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan kız kardeşler ev hapsi, 4 zanlı adli kontrol ve yurt dışı yasağı 3 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kandil'den kot pantolon içinde örgüt pusulasını getirenler serbest
Kandil'den kot pantolon içinde örgüt pusulasını getirenler serbest

kandil, Terör, Adana, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kandil'den kot pantolon içinde örgüt pusulasını getirenler serbest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kandil'den kot pantolon içinde örgüt pusulasını getirenler serbest - Son Dakika
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