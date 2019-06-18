"Kandil'den Saraçhane'ye tünel açmak istiyorlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karadeniz'de on yıllardır ürküten bir tablo ortaya koyan PKK terörizmi, bugün bir çöküntüye uğramıştır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

"Karadeniz'de on yıllardır ürküten bir tablo ortaya koyan PKK terörizmi, bugün bir çöküntüye uğramıştır. Oraya adam aktarmak istiyorlar uzun zamandan beri. Bütün aktarma yollarını kestik. İstihbaratıyla, güvenlik birimleriyle büyük bir mücadele veriyoruz." dedi.

Şişli'deki bir otelde Trabzonlu iş insanlarıyla bir araya gelen Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın selamını getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin 31 Mart'ta bir seçim yaşadığını ve seçmenin yüzde 52 oy vererek 24 Haziran seçimlerinde verdiği desteği devam ettirdiğinin mesajını verdiğini ifade eden Soylu, vatandaşların terörle mücadeledeki adımları beğendiğini belirtti.

Teröristlerin hareketliliğinin tamamen azaldığını ve telsiz konuşmalarının 10'da 1'e düştüğünü kaydeden Soylu, dağa giden teröristlerin sayısının düştüğünü vurgulayarak, "Karadeniz'de on yıllardır ürküten bir tablo ortaya koyan PKK terörizmi, bugün bir çöküntüye uğramıştır. Oraya adam aktarmak istiyorlar uzun zamandan beri. Bütün aktarma yollarını kestik. İstihbaratıyla, güvenlik birimleriyle büyük bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve ayakları üzerinde durduğunu, Türkiye'nin ayakları üzerinde duramaması halinde Afrin operasyonunu yapamayacağını hatta Afrin'e girilmesinin bile akıllara getirilemeyeceğini anlatan Soylu, güçsüz Türkiye'nin mazlumların, gelecek nesillerin işine yaramayacağının altını çizdi.

Gezi olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve ekonomik saldırıların "Amerika'nın Türkiye'den haracını istemesi olayları" olduğunu dile getiren Soylu, Amerika'ya haraç vermeyeceklerini belirtti.

Son 300 yıldır Türkiye'nin ilim, fen, kültür, sanat, edebiyat ve sanayi gibi birçok alanda yükselmek istediğini ifade eden Soylu, neler yaptıklarını ve nasıl adım attıklarını halkın bildiğini kaydetti.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı televizyon programına da değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Bir televizyon programı yapılacak. İki aday çıkacak. Otele gidiyor moderatör. Otelde ilgili kişiyle görüşüyor. Aklımızla alay ediyorlar. Türkiye'de marjinal bir grup, İstanbul üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiyor ve bizim de buna sessiz kalmamızı istiyorlar. Bu marjinal grubun ilişkileri, kirli ilişkiler. Gezi olaylarında FETÖ var, bugün de FETÖ var. Gezi olaylarında, Taksim Atatürk Anıtı'nın üzerinde PKK'nın bayrağı var. Bugün de var. Kandil'den Saraçhane'ye tünel açmak istiyorlar. Gezi olaylarında Almanya var, bugün Deutsche Welle var. Gezi olaylarında İngiltere var, bugün BBC var."

"Türkiye büyük bir mücadele ortaya koyuyor"

Soylu daha sonra Bayrampaşa Gostivar ve Köyleri Derneğini ziyaret etti. Dernek üyeleriyle sohbet eden Soylu, İstanbul'un sadece bir şehir olmadığını, Bakü, Şam, Kahire, Filistin, Kudüs, Kerkük, Musul, Telafer, Basra, Kosova ve Bosna'da bir ümitsizlik varsa buraların ümidinin İstanbul olduğunu anlattı.

Türkiye'de 50 yıldır sürekli seçimlerin olduğunu, ilk kez 4 yıl seçim olmayacağını ifade eden Soylu, halktan bu süreçte kendilerine destek vererek 2023, 2050 ve 2071 hedeflerinde kendilerini güçlü tutmasını istediklerini belirtti.

Marmaray, Avrasya Tüneli ve İnsansız Hava Aracı'nın yapıldığını hatırlatan Soylu, Amerika'nın ise Suudi Arabistan ve Katar'dan istediği gibi Türkiye'den de haracını istediğini ama Türkiye'nin direndiğini ve Amerika'ya haraç vermeyeceğini kaydetti.

S-400'ün bağımsızlık ve özgürlük adımı olduğunu vurgulayan Soylu, S-400'ün alınacağını söyledi. Yılbaşından bugüne kadar 570 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Soylu, "Son bir ayda 100'ün terörist sadece ölü olarak ele geçirildi. Bırakın teslimi, başka şeyi. Türkiye büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Bunu da sadece iç güvenlikte söylüyorum. Sınırlarımızın dışında yaptıklarımızı saymıyorum. Türkiye, terörle mücadelede önemli bir adım attı." diye konuştu.

Terör olaylarının sona ermesiyle Türkiye'ye gelen turist sayısının arttığına dikkati çeken Soylu, "Avrupa Seyahat Komisyonu tarafından, 33 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmada, 2018 yılı içerisinde Türkiye turist sayısını artırmada birinci sırada. Neden bu geliyor? Huzurdan." dedi.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Bakan Soylu, "Geldiğimizden itibaren 40 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Şu anda 58 bin kişi var. Denizden kepçeyle balık toplar gibi topluyoruz. Toplamaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

23 Haziran'daki seçimde, kafasında sadece rövanşizm olan gruba fırsat verilmemesini, İstanbul'un bunlara teslim edilmesi durumunda şehrin zaman kaybedeceğini ve Türkiye ile oynanacağını ifade eden Soylu, seçimde Binali Yıldırım'ın desteklenmesini istedi.

Soylu, programı kapsamında, Gaziosmanpaşa'da Ceylan Spor Kulübü Derneği'ni de ziyaret etti. Soylu'ya Ceylan Spor'un 61 numaralı "Süleyman Soylu" yazılı forması hediye edildi.

Süleyman Soylu, Türkiye'nin birçok saldırıya rağmen ilk kez ayaklarının üzerinde durduğunu, yılbaşından bugüne kadar 53 üst düzey teröristin ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.

Eskiden dağlarda 12 bin ile 15 bin terörist olduğunu, bugünse 600 teröristin kaldığını kaydeden Soylu, tarih boyunca terörle mücadelenin en güçlü döneminde olunduğunu, sadece terörle değil, uyuşturucuyla da büyük bir mücadele yürüttüklerini vurguladı.

"Uyuşturucu satıcılarını okulların etrafında polisimiz gördüğü zaman ayaklarını kıracaktır." diyen Soylu, uyuşturucu satıcılarına hak tanımanın mümkün olmadığını kaydetti.

İstanbul'da eskiden suyun bile olmadığını belirten Soylu, "Biz Gaziosmanpaşa'da dururken bu havalarda evin camını açamazdın. Çünkü Haliç kokuyor. Haliç'in kokusu hiç gitmeyecek sandık. Dünyanın en kirli havasının olduğu şehir İstanbul'du. Kazlıçeşme'de bir ayda bir haber çıkardı. 'Fareler Kazlıçeşme'yi bastı' diye. Bunları hep birlikte yaşadık." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldikten sonra 25 yıldır İstanbul'un herkesin İstanbul'u olduğunu belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine "Sizin geçmişinizi iyi biliyoruz" dediğini hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Neyi biliyorsun sen? Bizim geçmişimizi bilenler buradakiler. Allah'a hamdolsun biz geçmişimizden bugüne kadar domuz yiyerek büyümedik. Öbür taraftan İmamoğlu, 'İstanbul'da İçişleri Bakanının ne işi var? diyor. İstanbul nereye bağlı, bizim İçişleri Bakanlığına bağlı değil mi, Türkiye'nin değil mi?." diye konuştu.

İstanbul'da olmasının bir sebebinin olduğunu ifade eden Soylu, Bedirhan bebeğe, Aybüke ve Necmettin öğretmene, Eren Bülbül'e borcu olduğunu, PKK'nın İstanbul'a sızmaya çalıştığını, bunu engellemek için çaba sarfettiğini ve İstanbul'da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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