Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı - Son Dakika

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Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı
6 saat önce
Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı.
Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Miraç Kandili'nde Büyük Çamlıca Camisi'nin etrafı kapatıldı.
Kandil dolayısıyla camiye "Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Miraç Kandili'nde camilerin kapalı tutulması kararlaştırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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