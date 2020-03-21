Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı - Son Dakika

Kandil dolayısıyla camiye "Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı.

Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı.

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