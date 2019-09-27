Kandil'e hava harekâtı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:40 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA, -
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