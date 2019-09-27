Son Dakika Haberleri: Kandil'e hava harekâtı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Kandil'e hava harekâtı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kandil'e hava harekâtı: 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Kandil Dağı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:40 Kaynak: DHA
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