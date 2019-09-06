Son Dakika Haberleri: Kandil'e hava harekatı; 4 pkk'lı etkisiz hale getirildi
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Kandil'e hava harekatı; 4 pkk'lı etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kandil'e hava harekatı; 4 pkk'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Kandil Dağı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:59 Kaynak: DHA
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