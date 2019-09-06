Kandil'e hava harekatı; 4 pkk'lı etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:59 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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