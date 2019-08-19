Son Dakika Haberleri: Kandil'e hava harekâtı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Kandil'e hava harekâtı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

36 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kandil'e hava harekâtı: 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

ANKARA,


Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:31 Kaynak: DHA
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