Kandil'e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kandil'e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kandil'e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil'e düzenlenen hava harekatında örgütün sözde yönetici pozisyonundaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kandil'e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil'e düzenlenen hava harekatında örgütün sözde yönetici pozisyonundaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.


Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:19 Kaynak: DHA
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