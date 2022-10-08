Kandil gecesi camide hakaretler yağdıran kadın adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

Kandil gecesi camide hakaretler yağdıran kadın adliyede

08.10.2022 15:03

Kandil gecesi camide hakaretler yağdıran kadın adliyede Zonguldak'ta kandil gecesi camiye ayakkabılarıyla girerek cemaate hakaretler yağdıran kadın, çıkarıldığı Zonguldak Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Kandil gecesi camide hakaretler yağdıran kadın adliyede

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kandil gecesi camiye ayakkabılarıyla girerek cemaate hakaretler yağdıran kadın, çıkarıldığı Zonguldak Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mevlid Kandili dolayısıyla dün akşam saatlerinde Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nde kandil programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu ayakkabılarıyla caminin kadınlar için ayrıldığı bölüme gelen Ö.D. cemaate hakaretler yağdırdı. Samsun'daki bir akıl hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen ve daha önce bir çok suçtan sabıkası olduğu öne sürülen Ö.D. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına getirilen Ö.D., ifadesinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

YORUMLAR
500
Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı Son dakika haberleri! Kayan araç takla atarak çalılık yere düştü: 4'ü çocuk 6 kişi yaralı Son dakika haberleri! Kayan araç takla atarak çalılık yere düştü: 4'ü çocuk 6 kişi yaralı Son dakika haberi | Çaycuma'da dereye düşen çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Son dakika haberi | Çaycuma'da dereye düşen çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kandil gecesi camide hakaretler yağdıran kadın adliyede - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:29 İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı
21:19 Ahmet Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne alınmamasına Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den tepki geldi
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:31 Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri
20:24 Filenin Sultanları ikinci turu Sırbistan yenilgisiyle tamamladı
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
19:42 Southampton'ı farklı geçen Manchester City'nin istatistikleri göz kamaştırdı
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 21:40:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kandil gecesi camide hakaretler yağdıran kadın adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement