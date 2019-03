Kandil'in, Pensilvanya'nın Gözü Yarınki Seçimde Olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğul'un, kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı gösterdiği tavra ilişkin, "Orada görüyoruz ki, ismi gibi yüzü de Yusuf olan kardeşimiz efendiliğini hiç bozmadan tevazusuyla oradan ayrılıyor. Bu örnek gerçekten bizim davamızın hangi ahlak üzerinde yükseldiğinin çok güzel bir örneği. Ben buradan ifade etmek istiyorum. Yusufların tevazusu, gayreti, samimiyeti tüm kibir dağlarını yerle bir edecek." dedi.



Varank, partisinin Gebze kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, seçim döneminde 40'a yakın il gezdiğini belirterek, seçim maratonunun finalini Gebze'de yapmak istediklerini söyledi.



"Şimdi görüyorum ki iyi ki Gebze'ye gelmişiz." diyen Varak, vatandaşlara yoğun ilgi, alaka ve coşku için şükranlarını sundu.



Varank, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 miting yaptığını ve gece yarısı da uzun bir televizyon programına katıldığını aktararak, "Bugün de yine aynı şekilde sahada. Tıpkı mottomuzda dediği gibi, tevazuyla samimiyetle gayretle koşturan bir Cumhurbaşkanımız var. Bütün derdimiz Türkiye yürüdüğü bu yolda, hiçbir aksama yaşamadan aynen yoluna devam etsin. İşte bunun için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm teşkilatımız, bu davaya gönül vermiş tüm neferlerimiz Türkiye'nin dört bir yanında sahada koşturuyorlar." ifadesini kullandı.



"Yusufların tevazusu, gayreti, samimiyeti tüm kibir dağlarını yerle bir edecek"



Dün sosyal medyaya bir görüntü yansıdığını hatırlatan Varank, şunları söyledi:



"Bayburtlu bir gencimiz partimizin broşürlerini kapı kapı dolaşıp dağıtıyor. Gittiği bir adresteyse densiz bir kişinin hakaretine, alaycı tavrına maruz kalıyor. Bu kişi bu densizliğini marifetmiş gibi çekip yayınlamış. Orada görüyoruz ki ismi gibi yüzü de Yusuf olan kardeşimiz efendiliğini hiç bozmadan tevazusuyla oradan ayrılıyor. Bu örnek gerçekten bizim davamızın hangi ahlak üzerinde yükseldiğinin çok güzel bir örneği. Ben buradan ifade etmek istiyorum. Yusufların tevazusu, gayreti, samimiyeti tüm kibir dağlarını yerle bir edecek. Şunu artık birilerinin anlaması lazım. Millete yıllardır tepeden bakanlar, aşağılayanların dönemi 3 Kasım 2002'de sona ermiştir. Milletin iktidarı 17 yıldır iş başında. Kimsenin milletimize efendilik taslamasına müsaade etmedik, bundan sonra da asla etmeyeceğiz."



Bakan Varank, seçime artık sayılı saatler kaldığını belirterek, yarın milletçe yine çok kritik bir dönemeçte, ülkenin yarınlarını belirlemek için sandıklara gideceklerini kaydetti.



"Bu milletin değerleriyle alay edenlere milletimiz her zaman sandıkta hadlerini bildirmiştir." diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz necip milletimizin ferasetine güveniyoruz. İnşallah yarınki seçimlerde de aynı tablonun yaşanacağına eminiz. Şimdi ben Gebze'de sizlere sormak istiyorum. Yarın, Bayburtlu Yusuf'a yaptıkları gibi millete tepeden bakan hadsizlere sandıkta hadlerini bildirmeye var mısınız? Yine 15 Temmuz gecesi milletimiz hainlerce şehit edilirken darbenin şerefine kadeh kaldıranların olduğu ortaya çıktı. Milletimiz o gece canı pahasına darbecilerle mücadele ederken bakıyorsunuz CHP Edirne Belediye Başkanı elinde kadeh darbeyi övüyor. Milletimizin değerlerine tahammülsüzlüklerini her defasında açık eden bu zihniyete yine tarihi bir dersi sandıklarda vermeye var mısınız?"



"Bize düşen şey Türkiye düşmanlarını sevindirmemektir"



Yarın sandığa gidecek vatandaşlara seslenen Varank, "Emin olun, Kandil'in gözü yarınki seçimde olacak. Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacak. Batı başkentlerinin gözleri yarınki seçimde olacak. Bize düşen şey Türkiye düşmanlarını sevindirmemektir. Dünyanın dört bir yanındaki mağdurun, mazlumun, kısık seslerin yarınki seçimden çıkacak sonucu beklediğini unutmayalım. Sorumluluğumuz çok büyük. Yükümüz çok ağır. 21. yüzyılın Türkiye'sini, tüm mağdurlar, mazlumlar, koca bir İslam coğrafyası için dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirmemiz lazım. Milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmiş, her alanda bağımsızlığını pekiştiren, üreten, refahını tabana yaymış bir Türkiye'yi inşa etmemiz lazım. İşte bunun için yarın sandıklara gideceğiz. Türkiye'yi inşallah seçimsiz geçireceği bir 4,5 yıla yarın kavuşturacağız. Tamamen yatırımlara, reformlara, atılımlara odaklanacağımız 4,5 yılla, 21. yüzyılı, Türkiye yüzyılı yapmaya çok ama çok yakınız." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)

