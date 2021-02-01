Kandil'in talimatını ayakkabıyla cezaevine götüren kadın, bombacı çıktı - Son Dakika

Kandil'in talimatını ayakkabıyla cezaevine götüren kadın, bombacı çıktı

01.02.2021 10:52

Kandil'in talimatını ayakkabıyla cezaevine götüren kadın, bombacı çıktı Adana polisinin yaptığı operasyonda Kandil'deki terörist başlarının talimatını ayakkabının tabanında cezaevindeki PKK'lılara götürdüğü öne sürülerek yakalanan kadının, 2007 yılında Kocaeli'de 11.

Kandil'in talimatını ayakkabıyla cezaevine götüren kadın, bombacı çıktı

Adana polisinin yaptığı operasyonda Kandil'deki terörist başlarının talimatını ayakkabının tabanında cezaevindeki PKK'lılara götürdüğü öne sürülerek yakalanan kadının, 2007 yılında Kocaeli'de 11.5 kilo patlayıcı ile yakalandığı ve 10 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı

ADANA - Adana polisinin yaptığı operasyonda Kandil'deki terörist başlarının talimatını ayakkabının tabanında cezaevindeki PKK'lılara götürdüğü iddiasıyla yakalanan kadının, 2007 yılında Kocaeli'de 11.5 kilo patlayıcı ile yakalandığı ve 10 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunma suçlarından cezaevinde olan kişilere belli dönemlerde gelen spor ayakkabıların ardından cezaevlerinde sergiledikleri davranışlar dikkat çekti. Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ile araştırma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevlerindeki şahısların sözde değer ailesi yakınları ile irtibatta olduklarını, ailelere finans desteği sağladıklarını ve yaptıkları telefon görüşmelerinde arama yönlendirme marifetiyle aileleri cezaevi dış koordinasyon sorumlularına aktardıklarını tespit etti. Şahısları teknik takibe alıp araştırmayı daha da derinleştiren ekipler, cezaevindeki şahıslara PKK/KCK'nın Kandil'deki sözde üst yönetiminden cezaevi dış koordinasyon sorumluları tarafından ayakkabıların tabanına pelür kağıda gizlenmiş talimat gönderdiklerini bu talimatlarda ise örgüte eleman kazandırmaları, cezaevinde nasıl davranmaları gerektiği, ceazevinde eğitime devam etmelerini ve çözülmemeleri konusunda bilgiler yer aldığını belirledi.

Bunun üzerine 10 Temmuz'da Adana merkezli Diyarbakır, Osmaniye, İzmir, İstanbul ve Van'da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Zeynep T., C.A, P.A, S.U, M.İ, A.K, M.A, F.D, A.K, G.K, A.İ, E.T, F.İ. ve U.M. isimli 14 şahıs gözaltına alındı.

A.K.'nin evinde yapılan aramada ise 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tüfek, Zeynep T. isimli kadının evinde de 18 farklı spor ayakkabı tabanına özel olarak zulalanmış, örgüt mensuplarına talimatlar içeren ve çıplak gözle okunamayacak şekilde pelür kağıtlara basımı yapılmış 33 adet doküman, çok sayıda örgütsel içerikli kitap ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin 4'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken mahkemeye çıkartılan 3'ü kadın 10 şüpheliden evinde silah çıkan A.K., cezaevine kargoları gönderen M.A. ve evinde bütün malzemeler bulunan Zeynep T. ev hapsi cezasına çarptırılırken 1 şüpheli sorgusunun ardından diğer 6 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeynep T. isimli kadının ise mahkemede hasta olduğunu belirterek, "Susma hakkımı kullanıyorum. Savunmamı daha sonra yazılı olarak yapacağım" dediği öğrenildi. Ancak Zeynep T. aynı suçlamayla Kocaeli'de yürütülen soruşturmada da gözaltına alınıp tutuklandı.

"14 yıl önce 11.5 bomba ile yakalanmış"

Bu arada, tutuklanan Zeynep T.'nin 2007 yılında polisin yaptığı operasyonda Kocaeli'de çantasında 11.5 kilo bomba ile yakalandığı ortaya çıktı. Zeynep T.'nin PKK'nın talimatıyla Tüpraş'ın İzmit Rafinerisi'ne yönelik bombalı eylem hazırlığında olduğu öğrenilmişti. Olayla ilgili Zeynep T. ile birlikte 12 zanlı yakalanmış yapılan aramalarda Zeynep T.'nin çantasında 11 kilo 730 gram A-4 tipi plastik patlayıcı ile 10 adet elektrikli kapsül, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti. Zeynep T.'ye "yasadışı örgüte üye olmak", "patlayıcı madde atmak, taşımak", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Zeynep T. cezaevinde yatıp çıktıktan sonra yine PKK'ya yardım etmekten bu kez Adana'da yakalandı.

Kandil'in talimatını ayakkabıyla cezaevine götüren kadın, bombacı çıktı
Kandil'in talimatını ayakkabıyla cezaevine götüren kadın, bombacı çıktı
Kandil'in talimatını ayakkabıyla cezaevine götüren kadın, bombacı çıktı
Kandil'in talimatını ayakkabıyla cezaevine götüren kadın, bombacı çıktı

Kocaeli, Cezaevi, Adana, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kandil'in talimatını ayakkabıyla cezaevine götüren kadın, bombacı çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Rus masöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı! 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum
Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın         
11:17
Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 436 lira seviyelerinde Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 436 lira seviyelerinde         
10:53
56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler 56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler         
10:41
Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı         
10:30
Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler         
09:48
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem         
08:55
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir         
00:03
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!         
19:56
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 11:36:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kandil'in talimatını ayakkabıyla cezaevine götüren kadın, bombacı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei