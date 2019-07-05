Son Dakika Haberleri: Kandil ve Hakurk'ta, PKK hedefleri vuruldu
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Kandil ve Hakurk'ta, PKK hedefleri vuruldu

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

Kandil ve Hakurk'ta, PKK hedefleri vuruldu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:29 Kaynak: DHA
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