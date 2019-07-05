Kandil ve Hakurk'ta, PKK hedefleri vuruldu
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:29 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Kandil ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK
hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığı'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
- Ankara
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