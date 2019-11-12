Son Dakika Haberleri: Kandil ve metina bölgelerinde 6 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Kandil ve metina bölgelerinde 6 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kandil ve metina bölgelerinde 6 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Kandil ve Metina bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kandil ve Metina bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kandil ve metina bölgelerinde 6 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kandil Dağı, Metina, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:38 Kaynak: DHA
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