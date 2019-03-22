Son Dakika Haberleri: Kandil ve Zap'a Hava Harekatı

Kandil ve Zap'a Hava Harekatı

41 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Zap'a düzenlenen hava harekatlarında terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildiği kaydedildi.

Kandil ve Zap'a Hava Harekatı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Zap'a düzenlenen hava harekatlarında terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:51 Kaynak: AA

Irak, Zap bölgesi, Kandil Dağı, Güncel
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