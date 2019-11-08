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Kandilde camiler doldu taştı

6 saat önce

Mevlid Kandili, tüm İslam aleminde olduğu gibi Ordu'nun Fatsa ilçesinde de bütün camilerde Mevlid-i Şerif, dua ve ibadetlerle kutlandı.

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Mevlid Kandili, tüm İslam aleminde olduğu gibi Ordu'nun Fatsa ilçesinde de bütün camilerde Mevlid-i Şerif, dua ve ibadetlerle kutlandı.


Mevlid Kandili'nde geceyi idrak etmek isteyen yüzlerce Fatsalı vatandaş Orta Büyük Cami'ye ve ilçede bulunan diğer camilere akın etti. Camiyi dolduran 7'den 70'e kadın-erkek bütün cemaat Kur'an-ı Kerim ve ilahileri can kulağıyla dinleyip dualara gür sesle "Amin" dedi.


Kandil gecesinde çocuklar da camiye gitmeyi tercih etti. Çocuklar, kandil şekerlerinin dağıtılması ve gülsuyu ikramlarında görev aldılar. Cemaatin büyük şefkat ve sevgisine maruz kalan çocuklar adeta kandile renk kattılar. Mevlid Kandili programı sonrası bazı hayırsever vatandaşlar camilere giden cemaate kandil simidi dağıttılar. - ORDU

Kandil Dağı, Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
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