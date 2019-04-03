Kandilde Lokmalar Büyükşehir'den
27 dakika önce
Büyükşehir Belediyesi Miraç Kandili sebebiyle Hamamyolu ve Köprübaşı'nda vatandaşlara lokma ikram etti.
Vatandaşlar ikram dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederken, Başkan Büyükerşen de yayınladığı bir mesaj ile Eskişehirlilerin kandilini kutladı.
Büyükşehir Belediyesi birçok özel günde olduğu gibi Miraç Kandili'nde de vatandaşları unutmadı. Bu kapsamda Hamamyolu ve Köprübaşı'nda vatandaşlara binlerce lokma dağıtıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de yayınladığı bir mesaj ile tüm yurttaşların kandilini kutladı. Başkan Büyükerşen mesajında "İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Miraç Kandili'nin birlik ve beraberliğimize, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyor, başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere tüm yurttaşlarımızın kandilini kutluyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:58 Kaynak: Bültenler
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