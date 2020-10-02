Kandilli Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli Belediyesi Covid-19 salgını nedeniyle beldede dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, beldede Covid-19 denetimlerini aralıksız sürdürürken, dezenfekte çalışmalarına da devam ettiklerini ifade etti. Covid-19 salgınının ilk başladığı günden bu yana Kandilli Belediyesi olarak halkın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Aydın "Kandilli Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda beldemiz genelinde salgının ilk başladığı günden bu yana tedbirlerimizi alıyoruz. Maska ve sosyal mesafe denetimlerimizi aralıksız yapıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda da dezenfekte çalışmalarımızı belli periyotlarla sürdürüyoruz. Özellikle camilerimizde tedbirlerimizi daha da sıklaştırarak dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Halkımızın sağlığı için bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada her türlü tedbiri almaya ve dezenfekte çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK